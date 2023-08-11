У Дніпрі на Яворницького, де понад місяць тому над проваллям повисло авто, відновили бруківку (ФОТО)

У Дніпрі відновили бруківку на проспекті Яворницького

Слід зазначити, що і сама бруківка є дуже цінною, адже їй вже більше 120 років. Відомо, що її привезли з Італії.

2021 року міська влада планувала демонтувати історичну бруківку з цього проспекту та перекласти її в іншому місці. Але реалізувати ці плани не вдалося.