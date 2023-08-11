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У Дніпрі на Яворницького, де понад місяць тому над проваллям повисло авто, відновили бруківку (ФОТО)

Сьогодні 18:40
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У Дніпрі відновили бруківку на проспекті Яворницького

Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького, де понад місяць тому над проваллям повисло авто, відновили бруківку (ФОТО)

30 червня, на проспекті Дмитра Яворницького біля парковки поряд з будинком №37 утворилося провалля. Тоді там над ямою повисла автівка. Згодом комунальники обгородили місце обвалу, а згодом розпочали відновлення дорожнього покриття, розібравши бруківку. 
 
Через місяць серед величезних каменюк помітили скаменіле колесо, яке невідомо як і коли стало частиною дороги.
 
І ось днями комунальники завершили роботи та відновили бруківку. Про це повідомив дніпрянин Олександр Волик. 
 
Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького, де понад місяць тому над проваллям повисло авто, відновили бруківку (ФОТО)

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Слід зазначити, що і сама бруківка є дуже цінною, адже їй вже більше 120 років. Відомо, що її привезли з Італії.
 
2021 року міська влада планувала демонтувати історичну бруківку з цього проспекту та перекласти її в іншому місці. Але реалізувати ці плани не вдалося. 
 
 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького, де понад місяць тому над проваллям повисло авто, відновили бруківку (ФОТО)Українська

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