Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре на Яворницкого, где больше месяца назад над пропастью повисло авто, восстановили брусчатку (ФОТО)

В Днепре на Яворницкого, где больше месяца назад над пропастью повисло авто, восстановили брусчатку (ФОТО)

Сегодня 18:40
просмотров

В Днепре возобновили брусчатку на проспекте Яворницкого.

Новости Днепра про В Днепре на Яворницкого, где больше месяца назад над пропастью повисло авто, восстановили брусчатку (ФОТО)

30 июня, на проспекте Дмитрия Яворницкого возле стоянки возле дома №37 образовалась пропасть. Тогда над ямой повис автомобиль. Впоследствии коммунальщики огородили место обвала и приступили к восстановлению дорожного покрытия, а перед этим разобрали мостовую.

Через месяц среди огромных камней заметили окаменевшее колесо, неизвестно как и когда стало частью дороги.

И вот на днях коммунальщики завершили работы и возобновили брусчатку. Об этом сообщил днепрянин Александр Волык.

Новости Днепра про В Днепре на Яворницкого, где больше месяца назад над пропастью повисло авто, восстановили брусчатку (ФОТО)

Стоит отметить, что брусчатка очень ценна, ведь ей уже более 120 лет. Известно, что ее привезли из Италии. В конце 2021 года в горсовете анонсировали перенос дорожного покрытия в другое место на хранение, но через два месяца началась новая фаза войны с Россией, поэтому эти планы пришлось отложить.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Яворницкого, где больше месяца назад над пропастью повисло авто, восстановили брусчатку (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре на Яворницкого, где больше месяца назад над пропастью повисло авто, восстановили брусчатку (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре вандалы осквернили фасад инклюзивного центра (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 19:58
В Днепре вандалы осквернили фасад инклюзивного центра (ФОТО)

В Днепре вандалы поиздевались над стенами инклюзивного центра на Слобожанском…

В Днепре на Победе сбили велосипедиста (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 19:26
В Днепре на Победе сбили велосипедиста (ФОТО)

Вечером в пятницу на Победе сбили велосипедиста.

Вблизи Днепра из-за удара молнии горел дом (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 17:26
Вблизи Днепра из-за удара молнии горел дом (ВИДЕО)

Ненастье бушует на Днепропетровщине.

Медовый Спас 2023: традиции, приметы и что нельзя делать
Новости Днепра
Сегодня 17:23
Медовый Спас 2023: традиции, приметы и что нельзя делать

14 августа в Украине отмечают Первый или Медовый Спас. В…

Последние новости

В Днепре вандалы осквернили фасад инклюзивного центра (ФОТО)
В Днепре вандалы осквернили фасад инклюзивного центра (ФОТО)

В Днепре вандалы поиздевались над стенами инклюзивного центра на Слобожанском проспекте.

Сегодня 19:58
3
просмотров
В Днепре на Победе сбили велосипедиста (ФОТО)
В Днепре на Победе сбили велосипедиста (ФОТО)

Вечером в пятницу на Победе сбили велосипедиста.

Сегодня 19:26
3
просмотров
В Днепропетровской области Kia слетела с трассы под мост: в салоне были дети
В Днепропетровской области Kia слетела с трассы под мост: в салоне были дети

Сегодня слишком "аварийный" день...

Сегодня 18:00
5
просмотров
Вблизи Днепра из-за удара молнии горел дом (ВИДЕО)
Вблизи Днепра из-за удара молнии горел дом (ВИДЕО)

Ненастье бушует на Днепропетровщине.

Сегодня 17:26
6
просмотров
Медовый Спас 2023: традиции, приметы и что нельзя делать
Медовый Спас 2023: традиции, приметы и что нельзя делать

14 августа в Украине отмечают Первый или Медовый Спас. В этот день в церковь несут мед и мак, едят выпечку и не занимаются рукоделием. В старину по погоде на Спас люди предсказывали, каким будет следующий год.

Сегодня 17:23
7
просмотров
В Днепре в одном из парков цветут сотни маленьких солнышек (ФОТО)
В Днепре в одном из парков цветут сотни маленьких солнышек (ФОТО)

Сегодня в Днепре пасмурно и дождливо, но горожане могут улучшить себе настроение маленькими цветущими солнышками.

Сегодня 17:18
6
просмотров
Как будет выглядеть круговой перекресток на проспекте Калнышевского в Днепре
Как будет выглядеть круговой перекресток на проспекте Калнышевского в Днепре

На днях в Днепре анонсировали появление кругового перекрестка на проспекте Калнышевского.

Сегодня 16:26
3
просмотров
«Говорим о том, как жить дальше»: в подземке Днепра проходит большой молодежный форум
«Говорим о том, как жить дальше»: в подземке Днепра проходит большой молодежный форум

В Днепре продолжается большой молодежный форум.

Сегодня 16:11
4
просмотров
В Днепре в одном из районов города 15 августа не будет воды почти сутки: набирайте полные ванны
В Днепре в одном из районов города 15 августа не будет воды почти сутки: набирайте полные ванны

Готовьтесь!

Сегодня 16:00
26
просмотров
Гулял с бабушкой: в Днепре потерялся 4-летний мальчик
Гулял с бабушкой: в Днепре потерялся 4-летний мальчик

В Днепре патрульные помогли вернуться домой потерявшемуся мальчику.

Сегодня 15:24
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх