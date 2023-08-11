В Днепре на Яворницкого, где больше месяца назад над пропастью повисло авто, восстановили брусчатку (ФОТО)

В Днепре возобновили брусчатку на проспекте Яворницкого.

30 июня, на проспекте Дмитрия Яворницкого возле стоянки возле дома №37 образовалась пропасть. Тогда над ямой повис автомобиль. Впоследствии коммунальщики огородили место обвала и приступили к восстановлению дорожного покрытия, а перед этим разобрали мостовую.

Через месяц среди огромных камней заметили окаменевшее колесо, неизвестно как и когда стало частью дороги.

И вот на днях коммунальщики завершили работы и возобновили брусчатку. Об этом сообщил днепрянин Александр Волык.