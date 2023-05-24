У Дніпрі на Янтарній чоловік випав з вікна 9-го поверху: що з ним

Сьогодні у Дніпрі на вулиці Янтарній сталася трагедія.

Там чоловік приблизно 30 років випав з вікна 9-го поверху.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що чоловік чудом вижив. З тяжкими травмами його госпіталізували в лікарню.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Нам повідомили, що чоловік живий, знаходиться в лікарні. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині жінка випала з 5-поверху та вижила.

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