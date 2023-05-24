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  • Не було з початку війни: Укрзалізниця повертає на маршрут швидкісний Інтерсіті+ через Дніпро

Не було з початку війни: Укрзалізниця повертає на маршрут швидкісний Інтерсіті+ через Дніпро

Сьогодні 14:39
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Через Дніпро знову курсуватиме швидкісний потяг Київ-Запоріжжя.

Новости Днепра про Не було з початку війни: Укрзалізниця повертає на маршрут швидкісний Інтерсіті+ через Дніпро

В Укрзалізниці анонсували повернення швидкісного Інтерсіті+, який курсує маршрутом Київ – Дніпро – Запоріжжя. У компанії зазначили, що це станеться вперше від 24 лютого 2022 року. 

Повернеться на маршрут Інтерсіті+ вже 10 червня.

Графік руху

Комфортний Hyundai Rotem щодня відправлятиметься з Києва о 06:35, прибуватиме до Дніпра о 12:57 і до Запоріжжя о 14:25. Зворотно з Запоріжжя відправка о 14:45, Дніпро 16:04, Київ 22:15.

Квитки вже можна придбати в касах, застосунку та на сайті Укрзалізниці. 

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця анонсувала новий графік руху поїздів на літній сезон з 10 червня, які сполучать Дніпро з курортами Закарпаття. Він також передбачає появу двох нових рейсів. Крім цього, в УЗ запровадять жіночі купе на маршрутах далекого сполучення. Саме так в компанії відповіли на петицію, з проханням створення роздільних вагонів у потягах.

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Новости Днепра про Не було з початку війни: Укрзалізниця повертає на маршрут швидкісний Інтерсіті+ через ДніпроУкраїнська

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