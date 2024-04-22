У Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася жахлива потрійна аварія: є постраждалі - Днепр Инфо
У Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася жахлива потрійна аварія: є постраждалі
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Сегодня 07:59

Зіткнулися BMW, Volkswagen та Renault Sandero.

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася жахлива потрійна аварія: є постраждалі

Увечері 21 квітня на перехресті Слобожанського проспекту та вулиці Тепличної сталася жахлива потрійна аварія: там зіткнулися BMW, Volkswagen та Renault Sandero, останній від удару перекинувся на дах.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

У результаті ДТП постраждали 3 особи: водійка автомобіля Renault Sandero 1980 року народження, а також водій та пасажирка автомобіля BMW 1997 та 1999 років народження.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася жахлива потрійна аварія: є постраждалі

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася жахлива потрійна аварія: є постраждалі

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася жахлива потрійна аварія: є постраждалі

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на машини падають дерева та дорожні знаки

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Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася жахлива потрійна аварія: є постраждаліУкраїнська

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