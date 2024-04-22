В Днепре на Слобожанском проспекте произошла ужасная тройная авария: есть пострадавшие

Столкнулись BMW, Volkswagen и Renault Sandero.

Вечером 21 апреля на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Тепличной произошла ужасная тройная авария: там столкнулись BMW, Volkswagen и Renault Sandero, последний от удара перевернулся на крышу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

В результате ДТП пострадали 3 человека: водитель автомобиля Renault Sandero 1980 года рождения, а также водитель и пассажирка автомобиля BMW 1997 и 1999 годов рождения.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на машины падают деревья и дорожные знаки.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: