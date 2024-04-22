У Дніпрі сьогодні не буде світла до 20:30: усі адреси

Сьогодні, 22 квітня, у Дніпрі будуть вимикати світло деяким мешканцям.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили в Telegram-каналі компанії.
Так, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
А з 8:30 до 20:30 за адресами:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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