У Дніпрі сьогодні не буде світла до 20:30: усі адреси

Зарядіть гаджети!

Сьогодні, 22 квітня, у Дніпрі будуть вимикати світло деяким мешканцям.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили в Telegram-каналі компанії.

Так, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Робоча: 89;

вул. Театральна: 5.

А з 8:30 до 20:30 за адресами:

вул. Василя Сліпака: 32, 34;

вул. Івана Франка: 22, 24, 33, 37, 39;

вул. Перемоги: 212, 214, 216.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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