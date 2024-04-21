У Дніпрі на машини падають дерева та дорожні знаки

Обережно, у Дніпрі вирує сильний вітер.

У Дніпрі на житловому масиві Сокіл сильний вітер повалив дерево на машину.

Про це повідомляє Telegram-канал “Ну і Дніпро“.

Швидкість вітру доходить до 40 км/год. Непогода може гойдати лінії зв’язку, суттєво збільшується ризик повалення дерев.

Рятувальники радять під час шквального вітру уникати прогулянок у дерев, парканів, рекламних щитів і будівель, конструкції яких може зірвати.

Також через негоду у Дніпрі дорожній знак впав на автомобіль на вул. Калиновій.

Фахівці нагадують, що у таку погоду краще не паркувати авто біля дерев.

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