У Дніпрі на Слобожанському проспекті горіла квартира: загинула жінка

Також постраждав чоловік - його госпіталізували до лікарні.

Учора, 13 березня, о 20:30 на лінію «101» повідомили про пожежу на Слобожанському проспекті.

Рятувальники оперативно прибули на місце та встановили, що пожежа виникла в кімнаті квартири на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на площі 20 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

На жаль, під час ліквідації займання ДСНС-ники виявили 60-річну жінку без ознак життя.

Також з палаючої квартири рятувальники вивели на свіже повітря 62-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Пожежу ліквідували о 21:00. До місця виклику залучили 8 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під Дніпром на підприємстві спалахнула масштабна пожежа: подробиці від ДСНС (ВІДЕО).

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