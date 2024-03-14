В Днепре на Слобожанском проспекте горела квартира: погибла женщина

Также пострадал мужчина - его госпитализировали в больницу.

Вчера, 13 марта, в 20:30 на линию «101» сообщили о пожаре на Слобожанском проспекте.

Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что пожар возник в комнате квартиры на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Горели вещи домашнего обихода на площади 20 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

К сожалению, во время ликвидации возгорания ГСЧС-ники обнаружили 60-летнюю женщину без признаков жизни.

Также из горящей квартиры спасатели вывели на свежий воздух 62-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Пожар ликвидировали в 21:00. К месту вызова привлекли 8 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что под Днепром на предприятии вспыхнул масштабный пожар: подробности от ГСЧС (ВИДЕО).

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