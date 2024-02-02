У Дніпрі на Поля – потрійна ДТП: авто сильно пом’яло

Зіткнулися Hyundai, Honda та Volkswagen.

Сьогодні, 2 лютого, у Дніпрі на перехресті проспекту Поля та вулиці Ульянова сталася потрійна аварія – там зіткнулися Hyundai, Honda та Volkswagen.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Але, як видно на фото, авто сильно пом’яло.

На місце викликали правоохоронців, вони і будуть з’ясовувати всі обставини ДТП.

Зазначимо, рух на цій ділянці було трішки ускладнено.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпропетровщина один із лідерів за кількістю викрадень авто в Україні.

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