У Дніпрі на Поля – потрійна ДТП: авто сильно пом’яло

Сьогодні, 2 лютого, у Дніпрі на перехресті проспекту Поля та вулиці Ульянова сталася потрійна аварія – там зіткнулися Hyundai, Honda та Volkswagen.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Але, як видно на фото, авто сильно пом’яло.
На місце викликали правоохоронців, вони і будуть з’ясовувати всі обставини ДТП.
Зазначимо, рух на цій ділянці було трішки ускладнено.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпропетровщина один із лідерів за кількістю викрадень авто в Україні.
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Дніпропетровщина один із лідерів за кількістю викрадення автівок.
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