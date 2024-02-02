В Днепре на Поля – тройное ДТП: авто сильно помяло

Столкнулись Hyundai, Honda и Volkswagen.

Сегодня, 2 февраля, в Днепре на перекрестке проспекта Поля и улицы Ульянова произошла тройная авария – там столкнулись Hyundai, Honda и Volkswagen.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, никто не пострадал. Но, как видно на фото, авто сильно помяло.

На место вызвали правоохранителей, они и будут выяснять все обстоятельства ДТП.

Отметим, движение на этом участке было немного затруднено.

Напомним, ранее мы писали, что Днепропетровщина один из лидеров по количеству угонов авто в Украине.

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