В Днепре на Поля – тройное ДТП: авто сильно помяло

Сегодня, 2 февраля, в Днепре на перекрестке проспекта Поля и улицы Ульянова произошла тройная авария – там столкнулись Hyundai, Honda и Volkswagen.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По предварительной информации, никто не пострадал. Но, как видно на фото, авто сильно помяло.
На место вызвали правоохранителей, они и будут выяснять все обстоятельства ДТП.
Отметим, движение на этом участке было немного затруднено.
Напомним, ранее мы писали, что Днепропетровщина один из лидеров по количеству угонов авто в Украине.
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