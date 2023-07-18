У Дніпрі на набережній вишикувалася величезна черга: що сталося

У Дніпрі на Набережній Перемоги біля аквапарку Happy Day вишикувалася величезна черга. І вона тільки збільшується.
Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
Так а що сталося?
Як відомо, щовівторка в аквапарку вільний вхід для сімей наших військових – за наявності документів. Крім того, дітям пропонують безкоштовне морозиво.
Зазначимо, в інші дні таких черг немає!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в парку вишикувалася кілометрова черга за безкоштовною піцою (ФОТО, ВІДЕО).
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