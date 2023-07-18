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У Дніпрі на набережній вишикувалася величезна черга: що сталося

Сьогодні 13:27
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Черга тільки збільшується.

Новости Днепра про У Дніпрі на набережній вишикувалася величезна черга: що сталося

У Дніпрі на Набережній Перемоги біля аквапарку Happy Day вишикувалася величезна черга. І вона тільки збільшується.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Так а що сталося?

Як відомо, щовівторка в аквапарку вільний вхід для сімей наших військових – за наявності документів. Крім того, дітям пропонують безкоштовне морозиво.

Новости Днепра про У Дніпрі на набережній вишикувалася величезна черга: що сталося

Зазначимо, в інші дні таких черг немає!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в парку вишикувалася кілометрова черга за безкоштовною піцою (ФОТО, ВІДЕО).

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