В Днепре на набережной выстроилась огромная очередь: что произошло

Очередь только увеличивается.

В Днепре на Набережной Победы возле аквапарка Happy Day выстроилась огромная очередь. И оно только увеличивается.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

Так что же произошло?

Как известно, каждый вторник в аквапарке свободный вход для семей наших военных – при наличии документов. Кроме того, детям предлагают бесплатное мороженое.

Отметим, в другие дни таких очередей нет!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в парке выстроилась километровая очередь за бесплатной пиццей (ФОТО, ВИДЕО).

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