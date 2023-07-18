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В Днепре на набережной выстроилась огромная очередь: что произошло

Сегодня 13:27
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Очередь только увеличивается.

Новости Днепра про В Днепре на набережной выстроилась огромная очередь: что произошло

В Днепре на Набережной Победы возле аквапарка Happy Day выстроилась огромная очередь. И оно только увеличивается.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

Так что же произошло?

Как известно, каждый вторник в аквапарке свободный вход для семей наших военных – при наличии документов. Кроме того, детям предлагают бесплатное мороженое.

Новости Днепра про В Днепре на набережной выстроилась огромная очередь: что произошло

Отметим, в другие дни таких очередей нет!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в парке выстроилась километровая очередь за бесплатной пиццей (ФОТО, ВИДЕО).

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