Незважаючи на спеку: мешканців Дніпра попередили про грозу та шквали

Незважаючи на спеку, синоптики Українського гідрометеорологічного центру попереджають мешканців Дніпра та області про грозу та шквали 15-20 м/с.
Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
Зазначається, що рівень небезпеки перший – жовтий.
Вранці та вдень 18 липня в Україні, крім заходу та південного сходу, грози; у більшості центральних, Сумській та Харківській областях при грозах місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні.
Тому, виходячи з дому, беріть із собою парасольку!
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