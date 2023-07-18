У “Нафтогазі” зробили важливу заяву щодо цін на газ для мешканців Дніпра: подробиці

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У “Нафтогазі” зазначили, що продовжують отримувати багато дзвінків від клієнтів з уточненням, чи підвищуватиметься ціна на газ напередодні наступної зими.

Тому компанія зробила важливу заяву: тариф «Фіксований» від ГК «Нафтогаз України» залишається незмінним, тобто щонайменше до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

Про це йдеться на сайті “Нафтогазу”.

Зазначається, що це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.

Попри все ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні, – зазначили у компанії.

Нагадаємо, у червні для українців підвищили тариф на світло. Скільки тепер треба платити – читайте тут. Також з липня хотіли підняти ціну на воду, але поки що це рішення скасували.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто сьогодні може не платити за комуналку: що треба знати дніпрянам.

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