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  • На Дніпропетровщині 2-річна дівчинка впала у відро з окропом: в якому стані дитина

На Дніпропетровщині 2-річна дівчинка впала у відро з окропом: в якому стані дитина

Сьогодні 12:40
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Днями у селі Лозуватка Криворізького району стався нещасний випадок.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 2-річна дівчинка впала у відро з окропом: в якому стані дитина

Там 2-річна дівчинка впала у відро з окропом.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Дитину госпіталізували до лікарні. Зазначається, що дівчинка отримала 10-15% опіків, у неї обпечені тулуб, сідниці та живіт.

Наразі її життю нічого не загрожує!

Попередньо відомо, що інцидент трапився через необережність, адже за місцем мешкання сім’я характеризується позитивно.

Будь ласка, стежте за своїми дітьми!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 14-річний хлопчик підпалив каністру, яку знайшов на вулиці.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 2-річна дівчинка впала у відро з окропом: в якому стані дитинаУкраїнська

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