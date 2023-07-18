На Дніпропетровщині 2-річна дівчинка впала у відро з окропом: в якому стані дитина

Днями у селі Лозуватка Криворізького району стався нещасний випадок.

Там 2-річна дівчинка впала у відро з окропом.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Дитину госпіталізували до лікарні. Зазначається, що дівчинка отримала 10-15% опіків, у неї обпечені тулуб, сідниці та живіт.

Наразі її життю нічого не загрожує!

Попередньо відомо, що інцидент трапився через необережність, адже за місцем мешкання сім’я характеризується позитивно.

Будь ласка, стежте за своїми дітьми!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 14-річний хлопчик підпалив каністру, яку знайшов на вулиці.

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