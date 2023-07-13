У Дніпрі на зневодненому масиві невідомі зламали колонку з водою

У Дніпрі вчергове зламали колонку з водою на лівому березі.

На Лівобережному-3 невідомі зламали колонку, де місцеві набирали технічну воду. Про це розповіли в спільноті на Facebook “Наш Лівобережний-3”.

За словами дніпрянина Віталія, хтось зламав ручку колонки для набору води. Як зазначили місцеві, це сталося перед тим, як на масиві вимкнули воду через проведення ремонтних робіт.

Чи спеціально це зробили, чи це була випадковість – наразі невідомо.

Автор допису просить мешканців масиву обережніше поводитися з колонками. Раніше на лівому березі місцеві скаржилися на дітей, які гойдаються на колонках з водою та ламають їх.

Зауважимо, вода в колонках технічна, тож її краще прокип’ятити перед вживанням в їжу. Свердловини пробурили після зимових блекаутів, щоб у місцевих був доступ до води.

Як правильно користуватися свердловиною

— Качати важіль (ручка колонки) треба частими нижніми короткими ривками, щоб створити тиск, а не щоб накачати м’язи! — Щоб ручка НЕ піднімалась вище горизонтальної лінії і не опускалась до землі. Води більше не піде! — Часті, не дуже швидкі і амплітуді рухи полегшать набір води і попередять передчасний вихід з ладу колонки! Набирати воду легко!

Нагадаємо, колонки з водою встановили також на правому березі. ТУТ ми публікували їхнє розташування.

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