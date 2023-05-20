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У Дніпрі діти гойдаються на колонках з водою та ламають їх

Сьогодні 11:17
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Мешканці Дніпра скаржаться на дітей, які гойдаються на колонках з водою.

Новости Днепра про У Дніпрі діти гойдаються на колонках з водою та ламають їх

Після зимових блекаутів у деяких районах Дніпра облаштували свердловини, щоб мешканці могли набрати хоча б технічну воду, у випадку непередбачуваної ситуації. Днями на одній із таких колонок відірвали ручку, якою качають воду. Як зазначають містяни, ймовірно це зробили діти, які періодично гойдалися на ній. 

Люди, ви нормальні взагалі? Ну як це можна? Поясніть своїм дітям, що колонка це не іграшка! Скільки разів я просила дітей зі скейтборду не висіти на ручці, не смикати і не качати без потреби! Ну, чому, тільки зроблять щось хороше, все потрібно зламати? У мене просто нема слів! – пише дніпрянка Валерія в спільноті на Facebook Райончик. 
 

У коментарях дніпряни підтверджують слова Валерії та зазначають, що неодноразово бачили дітей, які висіли на ручці, якою качають воду. Ймовірно, одного разу конструкція не витримала та зламалася. 

Так діти цілими днями висять на ручці, не дивно, що вона зламалася, на зауваження діти не реагують, на жаль, через те, що батьки не розповідають своїм дітям про те, для чого ця колонка і що це не їхня іграшка, – пишуть дніпряни. 

Дехто захищає дітей та каже, що конструкція могла зноситися, адже воду тут набирають часто. Інші ж зазначають, що з колонкою було б усе добре, якби ручку використовували за призначенням. 

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Новости Днепра про У Дніпрі діти гойдаються на колонках з водою та ламають їхУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі діти гойдаються на колонках з водою та ламають їхРусский

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