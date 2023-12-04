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  • У Дніпрі на Макарова водій Peugeot збив 13-річну дівчинку: коментар поліції

У Дніпрі на Макарова водій Peugeot збив 13-річну дівчинку: коментар поліції

Сьогодні 11:23
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Новости Днепра про У Дніпрі на Макарова водій Peugeot збив 13-річну дівчинку: коментар поліції

У вихідні у Дніпрі на перехресті вулиць Макарова та Титова сталася жахлива аварія – там водій автомобіля Peugeot збив 13-річну дівчинку, яка перебігала проїзну частину поза межами пішохідного переходу.

Про це повідомляє dnepr.info з посиланням на патрульну поліцію.

Постраждалу з попереднім діагнозом – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна гематома потиличної ділянки голови, забій правого передпліччя, садна, забій та гематоми правої гомілки – госпіталізували до лікарні.

Усі обставини ДТП буде встановлювати слідчий.

Фото з місця аварії:

Новости Днепра про У Дніпрі на Макарова водій Peugeot збив 13-річну дівчинку: коментар поліції

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на трасі сталася смертельна ДТП: водій не впорався з керуванням.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Макарова водій Peugeot збив 13-річну дівчинку: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Макарова водій Peugeot збив 13-річну дівчинку: коментар поліціїРусский

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