У Дніпрі на Макарова водій Peugeot збив 13-річну дівчинку: коментар поліції

У вихідні у Дніпрі на перехресті вулиць Макарова та Титова сталася жахлива аварія – там водій автомобіля Peugeot збив 13-річну дівчинку, яка перебігала проїзну частину поза межами пішохідного переходу.
Про це повідомляє dnepr.info з посиланням на патрульну поліцію.
Постраждалу з попереднім діагнозом – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна гематома потиличної ділянки голови, забій правого передпліччя, садна, забій та гематоми правої гомілки – госпіталізували до лікарні.
Усі обставини ДТП буде встановлювати слідчий.
Фото з місця аварії:
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на трасі сталася смертельна ДТП: водій не впорався з керуванням.
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В якому стані зараз дитина - невідомо.