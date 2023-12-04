Військовозобов’язаним, які не з’явилися в ТЦК, нібито масово блокують банківські картки: чи так це

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Нещодавно у мережі з’явилася інформація про те, що військовозобов’язаним, які не з’явилися в ТЦК, нібито масово блокують банківські картки. Також різні Telegram-канали, переважно – російські, писали про те, що українцям без військового обліку відмовлятимуть в обслуговуванні у всіх держорганах, банках та транспортних компаніях.

Насправді ця інформація неправдива.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що банківські рахунки можуть заблокувати лише у разі несплати штрафу за неявку до ТЦК, а не за сам факт неявки.

Якби в Україні дійсно масово блокували картки, про це було б багато дописів від реальних людей у соцмережах. Позаяк цього немає, пропагандисти самі вигадали «зраду» та паніку, – зазначили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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