Військовозобов’язаним, які не з’явилися в ТЦК, нібито масово блокують банківські картки: чи так це

Нещодавно у мережі з’явилася інформація про те, що військовозобов’язаним, які не з’явилися в ТЦК, нібито масово блокують банківські картки. Також різні Telegram-канали, переважно – російські, писали про те, що українцям без військового обліку відмовлятимуть в обслуговуванні у всіх держорганах, банках та транспортних компаніях.
Насправді ця інформація неправдива.
Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зазначається, що банківські рахунки можуть заблокувати лише у разі несплати штрафу за неявку до ТЦК, а не за сам факт неявки.
Якби в Україні дійсно масово блокували картки, про це було б багато дописів від реальних людей у соцмережах. Позаяк цього немає, пропагандисти самі вигадали «зраду» та паніку, – зазначили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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