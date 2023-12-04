У Дніпрі мешканці “взяли штурмом” секонд-хенд (ВІДЕО)

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
На кадрах видно, що десь два десятки жінок та чоловіків стоять під дверима магазину, як тільки двері відчинили – вони всі рушили всередину, штовхаючи один одного в спину.
Зазначимо, подібні “штурми” у секонд-хендах відбуваються регулярно, коли завозять новий товар. Люди хочуть знайти у такий спосіб брендові речі непоганої якості, щоб потім перепродати їх за більшу ціну.
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