У Дніпрі мешканці “взяли штурмом” секонд-хенд (ВІДЕО)

Сьогодні у деяких мешканців Дніпра ранок почався не з кави, а зі "штурму" ... секонд-хенду.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

На кадрах видно, що десь два десятки жінок та чоловіків стоять під дверима магазину, як тільки двері відчинили – вони всі рушили всередину, штовхаючи один одного в спину.

Зазначимо, подібні “штурми” у секонд-хендах відбуваються регулярно, коли завозять новий товар. Люди хочуть знайти у такий спосіб брендові речі непоганої якості, щоб потім перепродати їх за більшу ціну.

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