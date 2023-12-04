В Днепре на Макарова водитель Peugeot сбил 13-летнюю девочку: комментарий полиции

Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения!

В выходные в Днепре на перекрестке улиц Макарова и Титова произошла ужасная авария – там водитель автомобиля Peugeot сбил 13-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте.

Об этом сообщает dnepr.info со ссылкой на патрульную полицию.

Пострадавшую с предварительным диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома затылочного участка головы, ушиб правого предплечья, ссадины, ушиб и гематомы правой голени – госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.

Фото с места аварии:

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине на трассе произошло смертельное ДТП: водитель не справился с управлением.

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