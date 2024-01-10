У Дніпрі на Криворізькій ВАЗ “поцілував” маршрутку (ВІДЕО)

Сьогодні, 10 січня, у Дніпрі на вулиці Криворізькій сталася аварія – там зіткнулися маршрутка та ВАЗ.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, але легковик сильно пом’яло.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни почали атакувати Дніпропетровщину новими дронами-камікадзе з камерами нічного бачення: що відомо.
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