У Дніпрі 5 житломасивів раптово залишилися без води: що сталося

Сьогодні у Дніпрі п’ять житлових масивів залишилися без води. Йдеться про ж/м Парус, ж/м Червоний Камінь, ж/м Покровський, ж/м Діївка-1 та ж/м Діївка-2.
Усе через течію водопроводу на вул. Набережна Заводська, 82.
Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.
Зазначається, що водопостачання мають відновити протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло (АДРЕСИ).
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