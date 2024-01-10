У Дніпрі 5 житломасивів раптово залишилися без води: що сталося

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Сьогодні у Дніпрі п’ять житлових масивів залишилися без води. Йдеться про ж/м Парус, ж/м Червоний Камінь, ж/м Покровський, ж/м Діївка-1 та ж/м Діївка-2.

Усе через течію водопроводу на вул. Набережна Заводська, 82.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Зазначається, що водопостачання мають відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло (АДРЕСИ).

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