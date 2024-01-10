Сьогодні, 10 січня, у Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки (перший) – на дорогах очікується ожеледиця.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
10 січня на дорогах України ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, сьогодні у Дніпрі буде хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують, вітер сягатиме 7-12 м/с, температура повітря – 4°…-2°С морозу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 5 житломасивів раптово залишилися без води: що сталося.
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