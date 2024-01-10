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Підліток повертався з підробітку: на Дніпропетровщині чоловік вкрав у 16-річного хлопця 13 тис. грн

Сьогодні 10:00
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Зловмисника затримали.

Новости Днепра про Підліток повертався з підробітку: на Дніпропетровщині чоловік вкрав у 16-річного хлопця 13 тис. грн

У неділю ввечері, 7 січня, у Кам’янському 27-річний чоловік вкрав у 16-річного хлопця 13 тисяч гривень.

Як з’ясували правоохоронці, підліток повертався додому з підробітку. На вулиці його зустрів незнайомець, він став погрожувати, а потім завів хлопця до під’їзду та відібрав гроші. Після цього зловмисник втік.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці оперативно затримали крадія. Зазначається, що він вже мав судимість.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Триває слідство.

Новости Днепра про Підліток повертався з підробітку: на Дніпропетровщині чоловік вкрав у 16-річного хлопця 13 тис. грн

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Новости Днепра про Підліток повертався з підробітку: на Дніпропетровщині чоловік вкрав у 16-річного хлопця 13 тис. грнУкраїнська

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