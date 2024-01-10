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Росіяни почали атакувати Дніпропетровщину новими дронами-камікадзе з камерами нічного бачення: що відомо

Сьогодні 11:16
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Подібні дрони вже довгий час використовуються на фронті, але на території Дніпропетровщини - це перший випадок.

Новости Днепра про Росіяни почали атакувати Дніпропетровщину новими дронами-камікадзе з камерами нічного бачення: що відомо

Кожного дня російські окупанти обстрілюють Нікопольський район. Учора пізно ввечері росіяни атакували Нікополь за допомогою БпЛА-камікадзе, а вночі здійснили обстріл населеного пункту Марганецької громади зі ствольної артилерії.

На щастя, люди не постраждали, у результаті обстрілів пошкоджено два приватні будинки, господарчу споруду та лінію електромережі.

Як повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, під час вечірньої атаки на Нікополь ворог вперше використав нові дрони-камікадзе з камерами нічного бачення.

Вечірня атака БпЛА свідчить про використання росіянами нових дронів з камерами нічного бачення. Подібні дрони вже довгий час використовуються на фронті, але на території району це перший випадок, – написав Євтушенко.

Новости Днепра про Росіяни почали атакувати Дніпропетровщину новими дронами-камікадзе з камерами нічного бачення: що відомо

Будь ласка, не ігноруйте тривоги! 

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Новости Днепра про Росіяни почали атакувати Дніпропетровщину новими дронами-камікадзе з камерами нічного бачення: що відомоУкраїнська Новости Днепра про Росіяни почали атакувати Дніпропетровщину новими дронами-камікадзе з камерами нічного бачення: що відомоРусский

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