Россияне начали атаковать Днепропетровщину новыми дронами-камикадзе с камерами ночного видения: что известно

Подобные дроны уже долгое время используются на фронте, но на территории Днепропетровщины – это первый случай.

Каждый день российские оккупанты обстреливают Никопольский район. Вчера поздно вечером россияне атаковали Никополь с помощью БпЛА-камикадзе, а ночью совершили обстрел населенного пункта Марганецкой громады из ствольной артиллерии.

К счастью, люди не пострадали, в результате обстрелов повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение и линия электросети.

Как сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, во время вечерней атаки на Никополь враг впервые использовал новые дроны-камикадзе с камерами ночного видения.

Вечерняя атака БпЛА свидетельствует об использовании россиянами новых дронов с камерами ночного видения. Подобные дроны уже долгое время используются на фронте, но на территории района это первый случай, – написал Евтушенко.

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