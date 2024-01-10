Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на Криворожской ВАЗ «поцеловал» маршрутку (ВИДЕО)

Сегодня 12:06
просмотров

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Новости Днепра про В Днепре на Криворожской ВАЗ

Сегодня, 10 января, в Днепре на улице Криворожской произошла авария – там столкнулись маршрутка и ВАЗ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

По предварительной информации, никто не пострадал, но легковушку сильно помяло.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.

Напомним, ранее мы писали, что россияне начали атаковать Днепропетровщину новыми дронами-камикадзе с камерами ночного видения: что известно.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Криворожской ВАЗ Українська Новости Днепра про В Днепре на Криворожской ВАЗ Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В сети показали «обледенелую пляску» проводов на Днепропетровщине, которая привела к беде (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 18:28
В сети показали «обледенелую пляску» проводов на Днепропетровщине, которая привела к беде (ВИДЕО)

С вечера 7 января на Днепропетровщине началась настоящая зима -…

В ПВК «Схід» рассказали, где сбили ракету, которая вечером 10 января летела на Днепр
Новости Днепра
Сегодня 18:26
В ПВК «Схід» рассказали, где сбили ракету, которая вечером 10 января летела на Днепр

В Днепропетровской области уничтожили ракету.

Переходил на «красный»: в Днепре возле «Нового центра» Mercedes сбил мужчину и уехал
Новости Днепра
Сегодня 17:58
Переходил на «красный»: в Днепре возле «Нового центра» Mercedes сбил мужчину и уехал

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Возле Днепра подскользнувшийся дедушка не мог встать и замерзал посреди дороги (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 17:54
Возле Днепра подскользнувшийся дедушка не мог встать и замерзал посреди дороги (ВИДЕО)

Вблизи Днепра помогали беспомощному дедушке.

Последние новости

В Днепропетровской области 2-летний малыш отравился наркотиками своей мамы
В Днепропетровской области 2-летний малыш отравился наркотиками своей мамы

В Кривом Роге двухлетний мальчик отравился наркотиками, которые собиралась употребить его мать.

Сегодня 19:29
4
просмотров
В сети показали «обледенелую пляску» проводов на Днепропетровщине, которая привела к беде (ВИДЕО)
В сети показали «обледенелую пляску» проводов на Днепропетровщине, которая привела к беде (ВИДЕО)

С вечера 7 января на Днепропетровщине началась настоящая зима - с морозами, снегом, ураганным ветром и даже метелями.

Сегодня 18:28
8
просмотров
В ПВК «Схід» рассказали, где сбили ракету, которая вечером 10 января летела на Днепр
В ПВК «Схід» рассказали, где сбили ракету, которая вечером 10 января летела на Днепр

В Днепропетровской области уничтожили ракету.

Сегодня 18:26
2
просмотров
Переходил на «красный»: в Днепре возле «Нового центра» Mercedes сбил мужчину и уехал
Переходил на «красный»: в Днепре возле «Нового центра» Mercedes сбил мужчину и уехал

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Сегодня 17:58
5
просмотров
Возле Днепра подскользнувшийся дедушка не мог встать и замерзал посреди дороги (ВИДЕО)
Возле Днепра подскользнувшийся дедушка не мог встать и замерзал посреди дороги (ВИДЕО)

Вблизи Днепра помогали беспомощному дедушке.

Сегодня 17:54
3
просмотров
В Кривом Роге слышали взрыв во время тревоги: официальный комментарий
В Кривом Роге слышали взрыв во время тревоги: официальный комментарий

Не игнорируйте тревоги!

Сегодня 17:24
6
просмотров
Кто из жителей Днепра может получить бронь от мобилизации и что для этого нужно
Кто из жителей Днепра может получить бронь от мобилизации и что для этого нужно

В Днепре и Украине продолжается мобилизация. Пока что военное положение в стране продлено до 14 февраля, но вполне понятно, что и после этой даты оно будет продолжено, а значит будет продлена и мобилизация. Часть военнообязанных могут получить бронь от мобилизации.

Сегодня 17:19
8
просмотров
Перепугали весь дом: в Днепре школьники запускали петарды в подъезде (ВИДЕО)
Перепугали весь дом: в Днепре школьники запускали петарды в подъезде (ВИДЕО)

Жители одного из домов в Днепре испугались взрыва петарды.

Сегодня 17:08
7
просмотров
На улицах Днепра заметили самосвал, прицеп которого «забит» мандаринами (ВИДЕО)
На улицах Днепра заметили самосвал, прицеп которого «забит» мандаринами (ВИДЕО)

Вероятно, цитрусовые везут на утилизацию.

Сегодня 16:29
7
просмотров
В Днепре попугай, который мог потеряться, второй день подряд прилетает поесть в ресторан
В Днепре попугай, который мог потеряться, второй день подряд прилетает поесть в ресторан

В Днепре заметили потерявшегося попугая.

Сегодня 16:14
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх