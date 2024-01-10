В Днепре на Криворожской ВАЗ «поцеловал» маршрутку (ВИДЕО)

Сегодня, 10 января, в Днепре на улице Криворожской произошла авария – там столкнулись маршрутка и ВАЗ.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
По предварительной информации, никто не пострадал, но легковушку сильно помяло.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.
Напомним, ранее мы писали, что россияне начали атаковать Днепропетровщину новыми дронами-камикадзе с камерами ночного видения: что известно.
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