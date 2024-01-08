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У Дніпрі на кількох вулицях зникла вода: коли повернуть

Сьогодні 16:09
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У Дніпрі подекуди зникла вода.

Новости Днепра про У Дніпрі на кількох вулицях зникла вода: коли повернуть

У понеділок, 8 січня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води. 

Зокрема, на відсутність водопостачання скаржилися у Придніпровську. 

Як повідомили у КП “Дніпроводоканал” проблеми дійсно є. На місце вже виїхали комунальники. Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул. О. Данченка, 42 припинено водопостачання у будинках № 40, 42, 44, 46, 50, які розташовані на цій вулиці. 

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Також через відключення світла і у зв’язку з відсутністю електропостачання на ТРП по вул. Н. Алексєєнко, 104 знижено тиск водопостачання на верхніх поверхах цього будинку.

Нагадаємо, сьогодні через негоду електротранспорт працює за оперативним розкладом, а маршрутки можуть запізнюватися на 20 хвилин. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на кількох вулицях зникла вода: коли повернутьУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на кількох вулицях зникла вода: коли повернутьРусский

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