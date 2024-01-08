В Днепре на нескольких улицах исчезла вода: когда вернут

В понедельник, 8 января, некоторые жители Днепра остались без воды.
В частности, на отсутствие водоснабжения жаловались в Приднепровске.
Как сообщили в КП «Днепропроводоканал» проблемы действительно есть. На место уже выехали коммунальщики. Так, в связи с проведением аварийных работ на ул. А. Данченко, 42 прекращено водоснабжение в домах № 40, 42, 44, 46, 50, расположенных на этой улице.
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Также из-за отключения света и в связи с отсутствием электроснабжения на ТРП на ул. Н. Алексеенко, 104, снижено давление водоснабжения на верхних этажах этого дома.
Напомним, сегодня из-за непогоды электротранспорт работает по оперативному расписанию, а маршрутки могут опаздывать на 20 минут.
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