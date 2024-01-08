У Дніпрі через погіршення погодних умов не курсують деякі трамваї: перелік

Важлива інформація!

Сьогодні, 8 січня, у Дніпрі через погіршення погоди є зміни у роботі громадського транспорту.

Так, як ми писали раніше, трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюють за оперативним розкладом, тобто із відхиленнями від графіків.

Крім того, деякі трамваї не курсують або змінили маршрут.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

Наразі трамваї №12, №16, №17 не курсують. Трамвай №9 – рух тимчасово припинено (курсують до заводу Дніпротяжбуммаш). Трамвай №5 скорочено – він курсує тільки до станції метро Метробудівників. Трамвай №1 працює за маршрутом площа Вокзальна – Центр, курсують трамваї маршруту №7.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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