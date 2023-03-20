У Дніпрі на Дзеркальній на ходу зайнявся BMW (ФОТО)

20 березня у Дніпрі, на вулиці Дзеркальній, сталася пожежа. Там горів BMW.

Виклик на лінію “101” надійшов о 17:35. Про це повідомляє ДСНС.

Машина зайнялась під час руху. Вогонь миттєво охопив її моторний відсік та поширився на салон. Займання локалізували о 17:54 та ліквідували о 17:57.

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