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У Дніпрі на Дзеркальній на ходу зайнявся BMW (ФОТО)

Сьогодні 20:30
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20 березня у Дніпрі, на вулиці Дзеркальній, сталася пожежа. Там горів BMW.

Новости Днепра про У Дніпрі на Дзеркальній на ходу зайнявся BMW (ФОТО)

Виклик на лінію “101” надійшов о 17:35. Про це повідомляє ДСНС.

Машина зайнялась під час руху. Вогонь миттєво охопив її моторний відсік та поширився на салон. Займання локалізували о 17:54 та ліквідували о 17:57.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Дзеркальній на ходу зайнявся BMW (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Дзеркальній на ходу зайнявся BMW (ФОТО) Новости Днепра про У Дніпрі на Дзеркальній на ходу зайнявся BMW (ФОТО)

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