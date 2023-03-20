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Міжнародний ордер на арешт Путіна діє довічно, – прокурор МКС

Сьогодні 15:10
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Ордер на арешт Путіна не має терміну давності.

Новости Днепра про Міжнародний ордер на арешт Путіна діє довічно, - прокурор МКС

Про це заявив прокурор МКС Карім Хан в ефірі BBC Radio 4.

Він зазначив, що міжнародний ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна не має терміну давності та діятиме довічно. Скасувати його можуть тільки після затримання російського диктатора та проведення суду. Це стосується і дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової, яку звинувачують у викраденні українських дітей. 

Люди, де б вони не були, мають розуміти, що є закон і що з владою приходить відповідальність. Для воєнних злочинів немає терміну давності, – заявив Карім Хан.

Що передувало?

17 березня палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини. Обох звинувачують у викраденні та незаконній депортації українських дітей. Зазначимо, що Львова-Бєлова публічно заявила, що “усиновила” хлопчика із Маріуполя та почала “перевиховувати” його. 

Це звичайно не означає, що російського диктора посадять найближчим часом, проте це перший крок до майбутнього судового процесу в Гаазі. Крім цього, тепер президент РФ не зможе в’їхати в країни, які підписали та ратифікували Римський статут. Це стосується всієї Європи, США, Канади та ще низки країн в світі. Раніше в Німеччині заявили, що арештують Путіна, якщо він перетне кордон їхньої держави. 

А у Кремлі вже шукають наступника Путіну після рішення МКС про його арешт, про це розповіли в ГУР. Після цих новин російський диктатор навідався до Маріуполя, а в ОП прокоментували його візит, зазначивши, що “злочинця завжди тягне на місце злочину”.

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Новости Днепра про Міжнародний ордер на арешт Путіна діє довічно, - прокурор МКСУкраїнська

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