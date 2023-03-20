У Дніпрі біля McDonald’s помітили працівників: коли відкриються ресторани

24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення рф McDonald’s закрив усі свої заклади в Україні.

Дніпро не став винятком.

Уже в вересні перші ресторани McDonald’s знову відкрилися у Києві. Пізніше – у Броварах, Вінниці, Львові, Житомирі, Луцьку тощо.

Нещодавно мережа ресторанів оголосила, що відновлює роботу в кількох містах у південній та східній частині країни. Зокрема ресторани відкриються в Одесі та Дніпрі. Планується відкрити McDonald’s в Одесі наприкінці березня, у Дніпрі та кількох інших містах – наприкінці квітня.

А вже сьогодні біля ресторану McDonald’s, що на Старомостовій площі, помітили працівників. Вони прибирають територію.

Відео опублікували у соцмережі.

Можливо, все-таки в квітні ми вже зможемо поїсти БігМак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі скоро відкриється Макдональдс: як змінились ціни за час війни.

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