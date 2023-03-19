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Авто згоріло вщент: на Дніпропетровщині палав Lanos (ФОТО)

Сьогодні 11:51
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Сьогодні, 19 березня, о 07:26 на лінію «101» повідомили про займання легкового автомобіля на вулиці Першотравнева села Богуслав.

Новости Днепра про Авто згоріло вщент: на Дніпропетровщині палав Lanos (ФОТО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце події. Там вони встановили, що пожежа виникла всередині легкового автомобіля на подвір’ї приватного домоволодіння. Вогонь миттєво охопив моторний відсік та перекинувся на салон легковика.

Пожежу локалізували о 07:42 та ліквідували о 07:48. Вогонь знищив легковий автомобіль Daewoo LANOS. Площа пожежі склала 7 кв. м.

Новости Днепра про Авто згоріло вщент: на Дніпропетровщині палав Lanos (ФОТО)

Новости Днепра про Авто згоріло вщент: на Дніпропетровщині палав Lanos (ФОТО)

На щастя, загиблих та травмованих немає.

До гасіння займання залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про Авто згоріло вщент: на Дніпропетровщині палав Lanos (ФОТО)

Новости Днепра про Авто згоріло вщент: на Дніпропетровщині палав Lanos (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Павлограді рятувальники майже дві години гасили пожежу у житловому будинку.

Читайте також:

Новости Днепра про Авто згоріло вщент: на Дніпропетровщині палав Lanos (ФОТО)Українська

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