В Днепре на Зеркальной на ходу вспыхнул BMW (ФОТО)

Вызов на линию 101 поступил в 17:35. Об этом сообщает ГСЧС. Машина загорелась во время движения.
Огонь мгновенно охватил ее проворный отсек и распространился на салон. Возгорание локализовали в 17:54 и ликвидировали в 17:57.
Ранее мы писали: Авто сгорело дотла: на Днепропетровщине пылал Lanos (ФОТО)
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