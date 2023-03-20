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В Днепре на Зеркальной на ходу вспыхнул BMW (ФОТО)

Сегодня 20:30
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20 марта в Днепре, на улице Зеркальной, произошел пожар. Там горел BMW.

Новости Днепра про В Днепре на Зеркальной на ходу вспыхнул BMW (ФОТО)

Вызов на линию 101 поступил в 17:35. Об этом сообщает ГСЧС. Машина загорелась во время движения.

Огонь мгновенно охватил ее проворный отсек и распространился на салон. Возгорание локализовали в 17:54 и ликвидировали в 17:57.

Ранее мы писали: Авто сгорело дотла: на Днепропетровщине пылал Lanos (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре на Зеркальной на ходу вспыхнул BMW (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре на Зеркальной на ходу вспыхнул BMW (ФОТО) Новости Днепра про В Днепре на Зеркальной на ходу вспыхнул BMW (ФОТО)

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