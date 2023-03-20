Організовував катівні: у ГУР підтвердили ліквідацію відомого зрадника на Херсонщині

Днями ЗМІ повідомляли, що у селищі Ювілейне (Херсонська область) підірвали авто, яке належало колаборанту Сергію Москаленку.

Сьогодні цю інформацію підтвердили у Головному управлінні розвідки.

Відомо, що Москаленко у травні 2022 року на окупованих рф територіях Херсонської області очолив СІЗО. Він склав для окупантів списки, до яких входили українські активісти, поліцейські та ветерани АТО. Також посібник окупантів облаштував катівню у відділенні поліції, яка стала однією з найбільших на окупованій території Херсонщини.

Організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка ліквідовано днями на тимчасово окупованій території. 45-річний зрадник був мешканцем Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми. Під час окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури, — йдеться в повідомленні ГУР.

В українській розвідці вкотре нагадали колаборантам, що за співпрацю з ворогом на них чекає розплата.

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