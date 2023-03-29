У Дніпрі на деяких ділянках дороги збільшать обмеження швидкості руху: подробиці
У Дніпрі на деяких ділянках дороги збільшать обмеження швидкості руху: подробиці
Сьогодні 19:26
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У Дніпрі з 1 квітня до 1 листопада діятимуть певні сезонні зміни.
Так, у місті на деяких ділянках дороги збільшать обмеження швидкості руху транспортних засобів.
Про це повідомили у департаменті транспорту міськради.
Отже, до 70 км/год буде дозволено їздити на 7 ділянках:
Запорізьке шосе (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);
Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);
Набережна Заводська (за виключенням ділянок: за 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Павлова; від виїзду з шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький; за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть з вул. Фатіми Гафурової (СК «Льодова арена») та вул. Метробудівською);
Донецьке шосе (від перехрестя з вул. Березинською до дорожніх знаків 5.45 та 5.46 «Дніпро»);
вул. Маршала Малиновського (від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського (за виключенням ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);
Центральний міст;
Кайдацький міст.
Зазначається, що цей перелік визначено рішенням міськради №818 від 25 серпня 2020 року. На названих ділянках буде розміщено відповідні дорожні знаки.
Також на Полтавському шосе збільшується обмеження швидкості руху транспортних засобів до 90 км/год.
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