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  • У Дніпрі на деяких ділянках дороги збільшать обмеження швидкості руху: подробиці

У Дніпрі на деяких ділянках дороги збільшать обмеження швидкості руху: подробиці

Сьогодні 19:26
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Новости Днепра про У Дніпрі на деяких ділянках дороги збільшать обмеження швидкості руху: подробиці

У Дніпрі з 1 квітня до 1 листопада діятимуть певні сезонні зміни.

Так, у місті на деяких ділянках дороги збільшать обмеження швидкості руху транспортних засобів.

Про це повідомили у департаменті транспорту міськради.

Отже, до 70 км/год буде дозволено їздити на 7 ділянках:

  • Запорізьке шосе (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);
  • Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);
  • Набережна Заводська (за виключенням ділянок: за 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Павлова; від виїзду з шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький; за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть з вул. Фатіми Гафурової (СК «Льодова арена») та вул. Метробудівською);
  • Донецьке шосе (від перехрестя з вул. Березинською до дорожніх знаків 5.45 та 5.46 «Дніпро»);
  • вул. Маршала Малиновського (від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського (за виключенням ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);
  • Центральний міст;
  • Кайдацький міст.

Зазначається, що цей перелік визначено рішенням міськради №818 від 25 серпня 2020 року. На названих ділянках буде розміщено відповідні дорожні знаки.

Також на Полтавському шосе збільшується обмеження швидкості руху транспортних засобів до 90 км/год.

Новости Днепра про У Дніпрі на деяких ділянках дороги збільшать обмеження швидкості руху: подробиці

Нагадаємо, раніше ми писали, що у департаменті транспорту повідомили, де у Дніпрі будуть платні парковки.

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Новости Днепра про У Дніпрі на деяких ділянках дороги збільшать обмеження швидкості руху: подробиціУкраїнська

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