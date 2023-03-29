В Україні планують з 1 липня повернути податки та перевірки бізнесу

Податкову систему України з 1 липня повернуть до того стану, як вона функціонувала до початку війни. Повернуться податкові перевірки та штрафи.

Про це повідомим голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев під час телемарафону.

Як зазначив депутат, “в середньому на місяць збираємо податків 80 млрд гривень, а на війну ми витрачали 130 млрд гривень”.

Тобто решту ми збираємо за рахунок запозичень, облігацій. Наші партнери не дають грошей на безпеку та оборону, це ті гроші, які ми повинні збирати всередині країни, – сказав він.

Гетманцев повідомив, що конкретно пропонується скасування 2% податку з обороту, який ввели навесні минулого року та який є альтернативою загальній системі оподаткування.

Ми вважаємо, що він відіграв свою роль, і погоджуємося з МВФ, що його наразі треба відміняти з 1 липня, – сказав депутат.

За його словами, також будуть відновлені документальні перевірки та покарання за невиконання податкових обов’язків на тих територіях, де не йдуть військові дії.

Власне цим і приводиться податкова система до того стану, тих правил, які існували в мирний час до початку активної фази війни, – сказав Гетманцев.

Та додав, що законопроєкт про повернення до старої податкової системи вже написаний.

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