У лікарні помер тяжко поранений польський волонтер, якого рятували в Дніпрі

Лікарі боролися за його життя більше тижня.

Про це повідомили на сторінці волонтерської організації Inicjatywa Nehemiasz.

Польський волонтер отримав поранення ще 16 березня, коли розвозив продукти на Донеччині. Разом з колегою вони потрапили під обстріл на трасі Константянтинівка – Часів Яр. На жаль, Марек отримав важкі поранення. Без свідомості його доправили до однієї з лікарень Дніпра, а коли його стан трохи стабілізували – перевезли до Києва.

Медики відчайдушно боролися за життя волонтера, який отримав серйозні травми, але вранці 28 березня стало відомо, що серце Марека зупинилося.

Зазначається, що Марек або як його називали українські колеги – “Медведик”, займався гуманітарною допомогою з осені минулого року. Зокрема, він бував в Ірпені, Фастові, Запорізькій та Донецькій областях, де допомагав розвозили продукти людям. Товариші розповідають, що Марек серйозно ставився до своїх виїздів, готувався до поїздок та взаємодіяв з українськими волонтерами.

Він навіть пройшов спецкурс Американського фонду для добровольців, що їздять на прифронтові території, де навчився азам кваліфікованої медичної допомоги.

Нагадаємо, днями на розтяжці підірвалася кінологиня з “Антарєсу” Лариса Борисенко. Вона разом із напарником В’ячеславом виконувала завдання з пошуку загиблих бійці на Харківщині. Обидва вижили, але зараз знаходяться в дніпровській лікарні.

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