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  • На 92 році життя померла легенда художньої гімнастики України Альбіна Дерюгіна

На 92 році життя померла легенда художньої гімнастики України Альбіна Дерюгіна

Сьогодні 16:28
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На 92 році життя померла всесвітньо відома гімнастка, український тренер Альбіна Дерюгіна.

Новости Днепра про На 92 році життя померла легенда художньої гімнастики України Альбіна Дерюгіна

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України (НОК).

Із сумом сповіщаємо, що на 92-му році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики, Героїні України, члена Виконкому НОК України, заслуженого тренера України Альбіни Миколаївни Дерюгіної, — зазначив комітет.

Альбіна Дерюгіна прийшла до художньої гімнастики на початку зародження цього виду спорту і вважається його основоположницею в Україні.

За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примноживши спортивну славу України. Сьогодні її вихованки відомі у всьому світі, а міцний фундамент, який вона заклала, дає змогу виводити на п’єдестал пошани все нові й нові таланти України, зберігши неповторний стиль української школи художньої гімнастики, — зауважили члени комітету.

Новости Днепра про На 92 році життя померла легенда художньої гімнастики України Альбіна Дерюгіна

Зазначимо, Альбіна Дерюгіна народилася у Макіївці Донецької області 1932 року. Навчалася у Дніпропетровському технікумі фізкультури та Київському інфізі. До 1992 року Дерюгіна була старшим тренером збірної СРСР з художньої гімнастики, а згодом – старшим тренером збірної України.

Виховала кількох олімпійських чемпіонів, переможців чемпіонатів світу та Європи. Серед відомих гімнасток — її донька Ірина Дерюгіна (абсолютна чемпіонка світу 1977 року, головний тренер збірної України з художньої гімнастики), переможець олімпіади 1992 року в Барселоні Олександра Тимошенко та інші призери Олімпіад — Оксана Скалдіна, Ганна Безсонова.

Разом із дочкою Альбіна Дерюгіна заснувала “Школу Дерюгіних”. 2002 року Альбіна Дерюгіна отримала звання Героїні України.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям Альбіни Миколаївни. Світла пам’ять! 

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Новости Днепра про На 92 році життя померла легенда художньої гімнастики України Альбіна ДерюгінаУкраїнська

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