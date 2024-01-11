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  • У Дніпрі на Данила Нечая горіла квартира в багатоповерхівці: загинув чоловік

У Дніпрі на Данила Нечая горіла квартира в багатоповерхівці: загинув чоловік

Сьогодні 16:37
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Сьогодні, 11 січня, у Дніпрі на вулиці Данила Нечая горіла квартира в дев'ятиповерхівці.

Новости Днепра про У Дніпрі на Данила Нечая горіла квартира в багатоповерхівці: загинув чоловік

На місце викликали рятувальників. Прибувши, вони встановили, що займання виникло на п’ятому поверсі – горіло майно у квартирі на площі 15 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

На жаль, під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.

Новости Днепра про У Дніпрі на Данила Нечая горіла квартира в багатоповерхівці: загинув чоловік

Займання ліквідували. До місця виклику залучили 11 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Данила Нечая горіла квартира в багатоповерхівці: загинув чоловік

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі майже дві години гасили пожежу у двоповерховому будинку (ФОТО).

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Данила Нечая горіла квартира в багатоповерхівці: загинув чоловікУкраїнська

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