У Дніпрі на Данила Нечая горіла квартира в багатоповерхівці: загинув чоловік

На місце викликали рятувальників. Прибувши, вони встановили, що займання виникло на п’ятому поверсі – горіло майно у квартирі на площі 15 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
На жаль, під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.
Займання ліквідували. До місця виклику залучили 11 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі майже дві години гасили пожежу у двоповерховому будинку (ФОТО).
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