В Днепре на Данила Нечая горела квартира в многоэтажке: погиб мужчина

Сегодня, 11 января, в Днепре на улице Данила Нечая горела квартира в девятиэтажке.

На место вызвали спасателей. Прибыв, они установили, что возгорание возникло на пятом этаже – горело имущество в квартире на площади 15 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

К сожалению, во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины.

Возгорание ликвидировали. К месту вызова привлекли 11 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре почти два часа тушили пожар в двухэтажном доме (ФОТО).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: