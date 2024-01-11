Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на Данила Нечая горела квартира в многоэтажке: погиб мужчина

Сегодня 16:37
просмотров

Сегодня, 11 января, в Днепре на улице Данила Нечая горела квартира в девятиэтажке.

Новости Днепра про В Днепре на Данила Нечая горела квартира в многоэтажке: погиб мужчина

На место вызвали спасателей. Прибыв, они установили, что возгорание возникло на пятом этаже – горело имущество в квартире на площади 15 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

К сожалению, во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины.

Новости Днепра про В Днепре на Данила Нечая горела квартира в многоэтажке: погиб мужчина

Возгорание ликвидировали. К месту вызова привлекли 11 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепре на Данила Нечая горела квартира в многоэтажке: погиб мужчина

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре почти два часа тушили пожар в двухэтажном доме (ФОТО).

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Данила Нечая горела квартира в многоэтажке: погиб мужчинаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Данила Нечая горела квартира в многоэтажке: погиб мужчинаРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Зимний флешмоб: в Днепре на Соборной площади заметили лыжников (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 18:05
Зимний флешмоб: в Днепре на Соборной площади заметили лыжников (ВИДЕО)

Зима в Днепре вспомнила, что она – зима.

Пенсионерам с Днепра могут заморозить выплаты пенсии: что делать чтобы разблокировать счет
Новости Днепра
Сегодня 17:26
Пенсионерам с Днепра могут заморозить выплаты пенсии: что делать чтобы разблокировать счет

Пенсионерам, которые не снимают деньги со своего пенсионного счета более…

Стало известно, какой храм в Днепре действительно самый старый
Новости Днепра
Сегодня 17:06
Стало известно, какой храм в Днепре действительно самый старый

Историки рассказали, какой храм в Днепре все же самый старый.

«Куча го**а вместо мозгов»: в Днепре водителям на авто оставляют красноречивые послания
Новости Днепра
Сегодня 15:55
«Куча го**а вместо мозгов»: в Днепре водителям на авто оставляют красноречивые послания

Как отреагировал водитель – неизвестно.

Последние новости

Зимний флешмоб: в Днепре на Соборной площади заметили лыжников (ВИДЕО)
Зимний флешмоб: в Днепре на Соборной площади заметили лыжников (ВИДЕО)

Зима в Днепре вспомнила, что она – зима.

Сегодня 18:05
6
просмотров
Пенсионерам с Днепра могут заморозить выплаты пенсии: что делать чтобы разблокировать счет
Пенсионерам с Днепра могут заморозить выплаты пенсии: что делать чтобы разблокировать счет

Пенсионерам, которые не снимают деньги со своего пенсионного счета более 6 месяцев или не приходят получать выплаты на почту могут перестать начислять пенсию. Если нет движения средств Пенсионный фонд приостанавливает начисление выплат.

Сегодня 17:26
3
просмотров
В Кривом Роге легендарный скоростной трамвай возобновил работу после ракетного удара
В Кривом Роге легендарный скоростной трамвай возобновил работу после ракетного удара

8 января враг нанес массированный ракетный удар по Кривому Рогу.

Сегодня 17:18
6
просмотров
Стало известно, какой храм в Днепре действительно самый старый
Стало известно, какой храм в Днепре действительно самый старый

Историки рассказали, какой храм в Днепре все же самый старый.

Сегодня 17:06
3
просмотров
«Куча го**а вместо мозгов»: в Днепре водителям на авто оставляют красноречивые послания
«Куча го**а вместо мозгов»: в Днепре водителям на авто оставляют красноречивые послания

Как отреагировал водитель – неизвестно.

Сегодня 15:55
10
просмотров
Жители Днепра держали в трудовом рабстве 50 человек
Жители Днепра держали в трудовом рабстве 50 человек

Четверо жителей Днепра вербовали в трудовое рабство бездомных и переселенцев.

Сегодня 15:09
3
просмотров
С магазинов Днепра может исчезнуть гречка: в чем дело и сколько она сейчас стоит
С магазинов Днепра может исчезнуть гречка: в чем дело и сколько она сейчас стоит

В этом году цены на одну из самых популярных круп – гречневую в магазинах Днепра рекордно снизились. Упаковку весом почти в килограмм можно купить по цене 30-40 грн, хотя еще год назад ее стоимость была в два раза выше. В…

Сегодня 14:57
8
просмотров
В Днепре жители ж/м Красный Камень и еще нескольких улиц в мороз остались без отопления: что произошло
В Днепре жители ж/м Красный Камень и еще нескольких улиц в мороз остались без отопления: что произошло

Коммунальщики уже работают над устранением аварий!

Сегодня 14:51
3
просмотров
Синоптики зафиксировали рекордно позднее начало зимы в Днепре и области
Синоптики зафиксировали рекордно позднее начало зимы в Днепре и области

Зима опоздала более чем на месяц.

Сегодня 14:12
4
просмотров
В Днепре изменилось расписание движения трех популярных трамваев: подробности
В Днепре изменилось расписание движения трех популярных трамваев: подробности

Важная информация!

Сегодня 13:40
10
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх