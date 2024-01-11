В Днепре на Данила Нечая горела квартира в многоэтажке: погиб мужчина

На место вызвали спасателей. Прибыв, они установили, что возгорание возникло на пятом этаже – горело имущество в квартире на площади 15 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
К сожалению, во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины.
Возгорание ликвидировали. К месту вызова привлекли 11 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре почти два часа тушили пожар в двухэтажном доме (ФОТО).
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