У Дніпрі маршрутка з пасажирами потрапила в ДТП: рух ускладнено, з’явилося відео

У Дніпрі на кільці Тополя-1 досі спостерігаються ускладнення руху через ДТП. Про це повідомили в Ситуаційному центрі Дніпра та опублікували фото з камер відеонагляду.
Нагадаємо, зранку маршрутка №91 зіткнулася з вантажівкою, яка не пропустила автобус. У момент ДТП в салоні мікроавтобусу були пасажири. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі на цій ділянці шляху ускладнений рух. Не їздять також тролейбуси №11 та 19.
Відео моменту зіткнення опублікували в Telegram-каналі “Дніпро Оперативний”.
Сьогодні, 12 квітня, через дощ сталася низка ДТП. Зокрема, зранку на проспекті Слобожанському утворився кілометровий затор, а на проспекті Олександра Поля легковик зніс паркан. Будьте обережні.
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