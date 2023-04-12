Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре маршрутка с пассажирами попала в ДТП: движение затруднено, появилось видео

В Днепре маршрутка с пассажирами попала в ДТП: движение затруднено, появилось видео

Сегодня 12:58
просмотров

В Днепре из-за ДТП не ходят троллейбусы.

Новости Днепра про В Днепре маршрутка с пассажирами попала в ДТП: движение затруднено, появилось видео

В Днепре на кольце жилого массива Тополь-1 до сих пор наблюдаются осложнения движения из-за ДТП. Об этом сообщили в Ситуационном центре Днепра и опубликовали фото с камер видеонаблюдения.

Напомним, утром маршрутка №91 столкнулась с грузовиком, который не пропустил автобус. В момент ДТП в салоне микроавтобуса находились пассажиры. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время на этом участке пути усложнено движение. Не ездят также троллейбусы №11 и №19.

Видео момента столкновения опубликовали в Telegram-канале «Днепр Оперативный».

Сегодня, 12 апреля, из-за дождя произошел ряд ДТП. В частности, утром на проспекте Слобожанском образовалась километровая пробка, а на проспекте Александра Поля легковушка снесла забор. Будьте осторожны.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре маршрутка с пассажирами попала в ДТП: движение затруднено, появилось видеоУкраїнська Новости Днепра про В Днепре маршрутка с пассажирами попала в ДТП: движение затруднено, появилось видеоРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Квартира за 2,4 млн грн и золотые слитки в магазине: секреты дома Зильбермана в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:37
    Квартира за 2,4 млн грн и золотые слитки в магазине: секреты дома Зильбермана в Днепре (ФОТО)

    Многие старинные здания Днепра за все время с начала возведения…

    Истекал кровью: в Днепре в помощи нуждается собачка, которую пытались кастрировать
    Новости Днепра
    Сегодня 12:31
    Истекал кровью: в Днепре в помощи нуждается собачка, которую пытались кастрировать

    В Днепре спасают собаку, которую пытались кастрировать без анестезии.

    Не поделили дорогу: в Днепре на Паникахи столкнулись фура и маршрутка №91
    Новости Днепра
    Сегодня 12:10
    Не поделили дорогу: в Днепре на Паникахи столкнулись фура и маршрутка №91

    Сегодня, 12 апреля, в Днепре на кольце улицы Паникахи произошла…

    В Днепре планируют на 8 месяцев сузить оживленное шоссе: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 11:54
    В Днепре планируют на 8 месяцев сузить оживленное шоссе: подробности

    В Днепре сузят путепровод на Криворожском шоссе.

    Последние новости

    Квартира за 2,4 млн грн и золотые слитки в магазине: секреты дома Зильбермана в Днепре (ФОТО)
    Квартира за 2,4 млн грн и золотые слитки в магазине: секреты дома Зильбермана в Днепре (ФОТО)

    Многие старинные здания Днепра за все время с начала возведения и до сегодня практически не изменили своего назначения. Так, на улице Княгини Ольги, в трехэтажном доме построенном в 1890-х годах до сих пор на первом этаже находятся магазины и конторы,…

    Сегодня 12:37
    просмотров
    Истекал кровью: в Днепре в помощи нуждается собачка, которую пытались кастрировать
    Истекал кровью: в Днепре в помощи нуждается собачка, которую пытались кастрировать

    В Днепре спасают собаку, которую пытались кастрировать без анестезии.

    Сегодня 12:31
    просмотров
    Не поделили дорогу: в Днепре на Паникахи столкнулись фура и маршрутка №91
    Не поделили дорогу: в Днепре на Паникахи столкнулись фура и маршрутка №91

    Сегодня, 12 апреля, в Днепре на кольце улицы Паникахи произошла авария.

    Сегодня 12:10
    2
    просмотров
    В Днепре планируют на 8 месяцев сузить оживленное шоссе: подробности
    В Днепре планируют на 8 месяцев сузить оживленное шоссе: подробности

    В Днепре сузят путепровод на Криворожском шоссе.

    Сегодня 11:54
    просмотров
    Убежал от мамы: в Днепре в Соборном районе 4-летний мальчик гулял по улице
    Убежал от мамы: в Днепре в Соборном районе 4-летний мальчик гулял по улице

    Утром на одной из улиц Соборного района продавщица заметила маленького мальчика, который шел без сопровождения взрослых.

    Сегодня 11:39
    1
    просмотров
    В Днепре просят запретить деятельность УПЦ МП на территории города: появилась петиция
    В Днепре просят запретить деятельность УПЦ МП на территории города: появилась петиция

    Жители Днепра просят запретить деятельность УПЦ МП на территории нашего города.

    Сегодня 11:10
    просмотров
    В Днепре на территории исправительной колонии произошел пожар: комментарий ГСЧС
    В Днепре на территории исправительной колонии произошел пожар: комментарий ГСЧС

    Столб черного дыма был виден издалека.

    Сегодня 10:25
    0
    просмотров
    В сети распространяются видео с воинами РФ, отрезавшими голову бойцу ВСУ: Лукашук прокомментировал зверские действия
    В сети распространяются видео с воинами РФ, отрезавшими голову бойцу ВСУ: Лукашук прокомментировал зверские действия

    Российские военные казнили украинского бойца и сняли страшные кадры на камеру.

    Сегодня 10:23
    просмотров
    Как в Днепре работает общественный транспорт 12 апреля: графики
    Как в Днепре работает общественный транспорт 12 апреля: графики

    Сегодня, 12 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Потери РФ в войне превысили 180 тысяч военных: Генштаб обновил данные
    Потери РФ в войне превысили 180 тысяч военных: Генштаб обновил данные

    Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 730 захватчиков. В общей сложности потери россиян с начала полномасштабного вторжения составили более 180 тысяч убитыми.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх