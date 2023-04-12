В Днепре маршрутка с пассажирами попала в ДТП: движение затруднено, появилось видео

В Днепре из-за ДТП не ходят троллейбусы.

В Днепре на кольце жилого массива Тополь-1 до сих пор наблюдаются осложнения движения из-за ДТП. Об этом сообщили в Ситуационном центре Днепра и опубликовали фото с камер видеонаблюдения.

Напомним, утром маршрутка №91 столкнулась с грузовиком, который не пропустил автобус. В момент ДТП в салоне микроавтобуса находились пассажиры. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время на этом участке пути усложнено движение. Не ездят также троллейбусы №11 и №19.

Видео момента столкновения опубликовали в Telegram-канале «Днепр Оперативный».

Сегодня, 12 апреля, из-за дождя произошел ряд ДТП. В частности, утром на проспекте Слобожанском образовалась километровая пробка, а на проспекте Александра Поля легковушка снесла забор. Будьте осторожны.

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