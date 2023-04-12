Не поділили дорогу: у Дніпрі на Панікахи зіткнулися фура та маршрутка №91

Там зіткнулися вантажівка та маршрутка №91, в якій були пасажири.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо, водій вантажівки не надав перевагу у русі маршрутці, внаслідок чого відбулось зіткнення. У цей момент в салоні громадського транспорту знаходились люди. На щастя, ніхто не постраждав.
Зазначається, що рух на кільці на Панікахи трішки ускладнений – як зі сторони Запорізького шосе, так і з боку Гальченка. Тролейбуси маршрутів №11 і №19 зупинилися.
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