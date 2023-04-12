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  • Не поділили дорогу: у Дніпрі на Панікахи зіткнулися фура та маршрутка №91

Не поділили дорогу: у Дніпрі на Панікахи зіткнулися фура та маршрутка №91

Сьогодні 12:10
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Сьогодні, 12 квітня, у Дніпрі на кільці вулиці Панікахи сталася аварія.

Новости Днепра про Не поділили дорогу: у Дніпрі на Панікахи зіткнулися фура та маршрутка №91

Там зіткнулися вантажівка та маршрутка №91, в якій були пасажири.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо, водій вантажівки не надав перевагу у русі маршрутці, внаслідок чого відбулось зіткнення. У цей момент в салоні громадського транспорту знаходились люди. На щастя, ніхто не постраждав.

Зазначається, що рух на кільці на Панікахи трішки ускладнений – як зі сторони Запорізького шосе, так і з боку Гальченка. Тролейбуси маршрутів №11 і №19 зупинилися.

Враховуйте цю інформацію!

Новости Днепра про Не поділили дорогу: у Дніпрі на Панікахи зіткнулися фура та маршрутка №91

Новости Днепра про Не поділили дорогу: у Дніпрі на Панікахи зіткнулися фура та маршрутка №91

Новости Днепра про Не поділили дорогу: у Дніпрі на Панікахи зіткнулися фура та маршрутка №91

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Новости Днепра про Не поділили дорогу: у Дніпрі на Панікахи зіткнулися фура та маршрутка №91Українська

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