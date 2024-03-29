У Дніпрі двоє чоловіків намагалися вкрасти металеві труби із палацу “Метеор”

Виявити зловмисників допоміг небайдужий дніпрянин!

28 березня на спецлінію “102” зателефонував мешканець Дніпра. Він повідомив, що невідомі крадуть металеві конструкції із закритого палацу “Метеор”.

На місце прибули патрульні, там вони виявили двох чоловіків, які спилювали металеві труби. Зловмисники розповіли, що хотіли здати їх на металобрухт і отримати кошти.

Про це повідомили у патрульній поліції.

Також на місці події поліцейські виявили інструменти: два газових балони, різак, лом та два газових ключі.

Інспектори викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині жінка двічі обікрала магазин: товар вона згодом продала.

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