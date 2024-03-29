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  • В Днепре двое мужчин пытались украсть металлические трубы из дворца «Метеор»

В Днепре двое мужчин пытались украсть металлические трубы из дворца «Метеор»

Сегодня 13:48
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28 марта на спецлинию "102" позвонил житель Днепра.

Новости Днепра про В Днепре двое мужчин пытались украсть металлические трубы из дворца

Он сообщил, что неизвестные воруют металлические конструкции из закрытого дворца «Метеор».

На место прибыли патрульные, там они обнаружили двух мужчин, которые спиливали металлические трубы. Злоумышленники рассказали, что хотели сдать их на металлолом и получить деньги.

Об этом сообщили в патрульной полиции.

Также на месте происшествия полицейские обнаружили инструменты: два газовых баллона, резак, лом и два газовых ключа.

Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области пешеходы, которых едва не сбили, угнали авто у водителя.

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